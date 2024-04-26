Остин о ATACMS: не чудодейственное средство, но дает возможность наносить дальние удары

"Мы Украине и до этого выделяли ракеты ATACMS. Разных типов, разной дальности. Я не буду вдаваться в детали, которые мы выделили и как украинцы смогут их использовать. Главное, что у них есть возможности", - сказал Остин.

При этом он отметил, что ракеты ATACMS не являются чудодейственным средством.

"Но они не чудодейственное средство, они не решают проблему. Их нужно интегрировать с другими вещами, например Storm Shadow. Но это дает возможность наносить дальние удары - и это важно. Но относительно того, где и как - пусть решают и рассказывают сами украинцы ", - отметил глава Пентагона.