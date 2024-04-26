Остін про ATACMS: не чудодійний засіб, але дає можливість завдавати далеких ударів

Далекобійні ракети ATACMS, які передали Україні Сполучені Штати Америки, не є чудодійним засобом у війні, але вони дають можливість завдавати далеких ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна після засідання у форматі "Рамштайн".
"Ми Україні й до цього виділяли ракети ATACMS. Різних типів, різної дальності. Я не буду вдаватися в деталі, що ми виділили та як українці зможуть їх використати. Головне, що у них є можливості", - сказав Остін.
При цьому він зазначив, що ракети ATACMS не є чудодійним засобом.
"Але вони не чудодійний засіб, вони не вирішують проблему. Їх треба інтегрувати з іншими речами, наприклад Storm Shadow. Але це дає можливість завдавати далеких ударів - і це важливо. Але щодо того, де та як - це хай вирішують та розповідають самі українці", - зазначив глава Пентагону.
Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні.
Також американський лідер оголосив про новий пакет військової допомоги українській армії.
Президент України Володимир Зеленський, повідомив, що в новий пакет допомоги від США увійшли далекобійні ракети ATACMS, радіус дії яких сягає більш як 300 кілометрів.
При цьому пізніше у Міноборони США заявили, що Україна вже отримала ATACMS на початку квітня.
Детальніше про нову допомогу для України від США читайте у матеріалі РБК-Україна.
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