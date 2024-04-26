Остін про ATACMS: не чудодійний засіб, але дає можливість завдавати далеких ударів

"Ми Україні й до цього виділяли ракети ATACMS. Різних типів, різної дальності. Я не буду вдаватися в деталі, що ми виділили та як українці зможуть їх використати. Головне, що у них є можливості", - сказав Остін.

При цьому він зазначив, що ракети ATACMS не є чудодійним засобом.

"Але вони не чудодійний засіб, вони не вирішують проблему. Їх треба інтегрувати з іншими речами, наприклад Storm Shadow. Але це дає можливість завдавати далеких ударів - і це важливо. Але щодо того, де та як - це хай вирішують та розповідають самі українці", - зазначив глава Пентагону.