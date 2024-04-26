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Остин о ATACMS: не чудодейственное средство, но дает возможность наносить дальние удары

Пятница 26 апреля 2024 20:46
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Остин о ATACMS: не чудодейственное средство, но дает возможность наносить дальние удары Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Дальнобойные ракеты ATACMS, которые передали Украине Соединенные Штаты Америки, не являются чудодейственным средством в войне, но они дают возможность наносить дальние удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина после заседания в формате "Рамштайн".

"Мы Украине и до этого выделяли ракеты ATACMS. Разных типов, разной дальности. Я не буду вдаваться в детали, которые мы выделили и как украинцы смогут их использовать. Главное, что у них есть возможности", - сказал Остин.

При этом он отметил, что ракеты ATACMS не являются чудодейственным средством.

"Но они не чудодейственное средство, они не решают проблему. Их нужно интегрировать с другими вещами, например Storm Shadow. Но это дает возможность наносить дальние удары - и это важно. Но относительно того, где и как - пусть решают и рассказывают сами украинцы ", - отметил глава Пентагона.

ATACMS для Украины

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает выделение средств на помощь Украине.

Также американский лидер объявил о новом пакете военной помощи украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в новый пакет помощи от США вошли дальнобойные ракеты ATACMS, радиус действия которых достигает более 300 километров.

При этом позже в Минобороны США заявили, что Украина уже получила ATACMS в начале апреля.

Детальнее о новой помощи для Украины от США читайте в материале РБК-Украина.

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