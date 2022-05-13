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Залишаються пакетом. Санкції проти РФ все ще містять ембарго на нафту, - журналіст

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Брюссель, П'ятниця 13 травня 2022 15:49
Залишаються пакетом. Санкції проти РФ все ще містять ембарго на нафту, - журналіст Фото: Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії (flickr com libereurope)
Автор: Ілона Свиридова

Європейський союз все ще готує нові санкції проти Росії пакетним рішенням. Тобто з ембарго на постачання нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Високопоставлені чиновники ЄС кажуть, що 6-й пакет санкцій проти Росії слід розглядати як пакет, мабуть, відкидаючи ідею про те, що тільки деякі його аспекти, такі як списки, можуть бути схвалені, в той час як нафтове ембарго буде схвалено пізніше", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg писало, що ЄС може розділити пакет санкцій проти Росії і відстрочити нафтове ембарго, оскільки в самому блоці немає єдності щодо обмеження поставок.

Також повідомлялося, що через проблеми з погодженням санкцій обговорення шостого пакету продовжиться 16 травня на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС.

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