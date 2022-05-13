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Остаются пакетом. Санкции против РФ все еще содержат эмбарго на нефть, - журналист

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Брюссель, Пятница 13 мая 2022 15:49
Остаются пакетом. Санкции против РФ все еще содержат эмбарго на нефть, - журналист Фото: Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России (flickr com libereurope)
Автор: Илона Свиридова

Европейский союз все еще готовит новые санкции против России пакетным решением. То есть с эмбарго на поставки нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Высокопоставленные чиновники ЕС говорят, что 6-й пакет санкций против России следует рассматривать как пакет, по-видимому, отвергая идею о том, что только некоторые его аспекты, такие как списки, могут быть одобрены, в то время как нефтяное эмбарго будет одобрено позже", - отметил он.

Напомним, ранее американское издание Bloomberg писало, что ЕС может разделить пакет санкций против России и отсрочить нефтяное эмбарго, поскольку в самом блоке нет единства насчет ограничения поставок.

Также сообщалось, что из-за проблем с согласованием санкций обсуждение шестого пакета продолжится 16 мая на уровне министров иностранных дел стран ЕС.

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