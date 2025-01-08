За последние сутки армия РФ потеряла на фронте 1660 солдат и 19 артсистем, - Генштаб
Фото: РФ потеряла за весь период масштабной войны более 800 тысяч солдат (Getty Images)
За последние сутки с 7 на 8 января, российские военные потеряли на фронте 1660 солдат, 16 боевых бронированных машин и 19 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 801 670 (+1660) человек ликвидировано;
- танков - 9714 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 20 205 (+16) ед;
- артиллерийских систем - 21 729 (+19) ед;
- РСЗО - 1260 ед;
- средства ПВО - 1038 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 727 (+19) ед;
- крылатых ракет - 3014 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 33 307 (+81) ед;
- специальной техники - 3681 ед.
Ситуация на фронте и обстрелы РФ
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