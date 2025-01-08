За последние сутки армия РФ потеряла на фронте 1660 солдат и 19 артсистем, - Генштаб

За последние сутки с 7 на 8 января, российские военные потеряли на фронте 1660 солдат, 16 боевых бронированных машин и 19 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись в Курской области, но захватчики давят на четырех направлениях на востоке Украины.

Ночью россияне масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киевской области силы ПВО работали по вражеским дронам.

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