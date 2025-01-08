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За последние сутки армия РФ потеряла на фронте 1660 солдат и 19 артсистем, - Генштаб

Среда 08 января 2025 07:22
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За последние сутки армия РФ потеряла на фронте 1660 солдат и 19 артсистем, - Генштаб Фото: РФ потеряла за весь период масштабной войны более 800 тысяч солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 7 на 8 января, российские военные потеряли на фронте 1660 солдат, 16 боевых бронированных машин и 19 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 801 670 (+1660) человек ликвидировано;
  • танков - 9714 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 205 (+16) ед;
  • артиллерийских систем - 21 729 (+19) ед;
  • РСЗО - 1260 ед;
  • средства ПВО - 1038 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 727 (+19) ед;
  • крылатых ракет - 3014 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33 307 (+81) ед;
  • специальной техники - 3681 ед.

За последние сутки армия РФ потеряла на фронте 1660 солдат и 19 артсистем, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись в Курской области, но захватчики давят на четырех направлениях на востоке Украины.

Ночью россияне масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киевской области силы ПВО работали по вражеским дронам.

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