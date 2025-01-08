За останню добу армія РФ втратила на фронті 1660 солдатів і 19 артсистем, - Генштаб

За останню добу з 7 на 8 січня, російські військові втратили на фронті 1660 солдатів, 16 бойових броньованих машин і 19 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися в Курській області, але загарбники тиснуть на чотирьох напрямках на сході України.

Вночі росіяни масштабно атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Київській області сили ППО працювали по ворожих дронах.

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