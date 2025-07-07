Последняя украинка выбыла из Уимблдона-2025: Людмила Киченок завершила выступление

В матче 1/8 финала парного разряда дуэт украинки и ее австралийской партнерши Эллен Перес уступил бразильско-венгерской паре Тимеи Бабош и Луизы Стефани.

Это поражение означает, что Украина больше не имеет представителей во взрослых соревнованиях травяного Грэндслема.

Путь на Уимблдоне-2025

Киченок начинала Уимблдон с новой партнершей, Эллен Перес, с которой она объединилась на травяном сезоне.

В первом раунде соревнований они уверенно победили китайский дуэт Ифань Сюй и Чжаосюань Ян в двух сетах.

В следующем круге Киченок и Перес одолели Магду Линетт из Польши и Бернарду Перу из США, также в двух партиях.

Однако в 1/8 финала на их пути стал десятый сеяный бразильско-венгерский дуэт Луизы Стефани и Тимеи Бабош, хотя пара Киченок/Перес является 7-й сеяной.

Ход матча 1/8 финала Уимблдона

Поединок длился 1 час 36 минут. Первая партия прошла в равной борьбе до счета 5:5.

После этого Киченок и Перес потеряли гейм на собственной подаче, позволив соперницам выйти вперед, а в следующем гейме Бабош и Стефани завершили сет со счетом 7:5.

В решающем, втором сете, Бабош и Стефани совершили рывок, повели 4:2, и в итоге завершили партию победой 6:4, одержав победу в матче.

За время встречи дуэт Киченок и Перес сделал две подачи навылет, но допустил шесть двойных ошибок.

Их соперницы, Бабош и Стефани, не выполняли сейвов, ошиблись на подаче один раз и реализовали два брейка.

Отметим, что это была лишь вторая встреча этих дуэтов. В конце июня украино-австралийская пара одержала победу в полуфинале турнира серии WTA 500 в Бад-Гомбурге.

Украинские теннисистки на Уимблдоне-2025

В парном разряде Вимблдона-2025 участвовали пять украинских теннисисток. Даяна Ястремская и дуэт Надежды Киченок с Юлией Стародубцевой завершили соревнования после первого круга. Марта Костюк дошла до второго раунда.

В одиночном разряде последние представительницы Украины, Даяна Ястремская и первая ракетка национального рейтинга Элина Свитолина, выбыли в третьем раунде. А Марта Костюк сенсационно выбыла в первом же раунде.

Сейчас представителей Украины на взрослых соревнованиях Уимблдона не осталось. Однако во втором круге юниорского одиночного разряда 8 июля сыграет 16-летний Никита Белозерцев.