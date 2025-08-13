ua en ru
Последняя украинка в Цинциннати: когда и с кем сыграет Киченок

Среда 13 августа 2025 13:52
Последняя украинка в Цинциннати: когда и с кем сыграет Киченок Людмила Киченок (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинка Людмила Киченок вместе с австралийской партнершей Эллен Перес продолжают борьбу на престижном турнире WTA 1000 в Цинциннати, где сыграют во втором круге парного разряда против американского дуэта.

О расписании соревнований сообщает РБК-Украина.

Расписание матча

Дуэт Киченок/Перес встретится с Хейли Баптист и Коко Гофф. Поединок ориентировочно запланирован на 21:15 по киевскому времени на корте Court 10.

Игра будет третьим запуском после встречи Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс против Барборы Крейчиковой и Елены Остапенко.

Путь ко второму кругу

В стартовом поединке Киченок и Перес обыграли румынско-российский дуэт Сорана Кирстя/Анна Калинская, продемонстрировав уверенную игру и точное взаимодействие на корте.

Эта победа позволила украинке и австралийке закрепиться в турнирной сетке и продолжить борьбу за трофей и призовой фонд турнира, который составляет более 5 миллионов долларов.

Ситуация украинских теннисисток на турнире

В одиночном разряде Цинциннати больше нет украинских представительниц. Одни из лучших теннисисток Украины - Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская - прекратили участие в турнире серии WTA 1000 в Цинциннати по разным причинам.

Свитолина проиграла во втором круге чешке Барборе Крейчиковой, не сумев сломать неутешительную для себя традицию поражений в этом противостоянии.

Костюк должна была сыграть в третьем круге с Игой Свёнтек, но из-за травмы запястья, полученной на предыдущем турнире в Монреале, отказалась продолжать выступления.

А Ястремская, последняя из украинок в сетке, перед матчем третьего круга против Коко Гофф решила сняться с турнира.

Таким образом, все надежды Украины в Цинциннати теперь возлагаются на парный разряд, где сыграет Киченок вместе с Перес.

Ожидания от матча

Аналитики отмечают, что Киченок и Перес демонстрируют стабильную командную игру и могут создать серьезные проблемы американскому дуэту.

Болельщики ожидают интересный и напряженный матч, ведь Баптист и Гофф имеют хорошие индивидуальные показатели и хорошо взаимодействуют на корте.

Ранее мы писали, как украинка выиграла два турнира уровня WTA за две недели.

Также смотрите видео эффектного удара Ястремской, который WTA признала лучшим в июле.

