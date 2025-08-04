Опасные дни, Полнолуние и ретроград: астролог четко сказала, что нельзя делать с 4 по 10 августа

Новая неделя, которая начнется 4 августа, подарит как удачные дни, так и не очень. Все из-за ретроградов, ингрессии Марса и Полнолуния.

Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева составила полный гороскоп на неделю и рассказала, что готовит каждый день.

4 августа

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, дорогостоящих покупок. Возможны посещения парикмахерской", - рассказала астролог.

Также она напомнила, что до 11 августа Меркурий все еще будет в ретрограде. Поэтому все важные дела лучше перенести на период, когда это закончится.

В понедельник, до 17:51, Соловьева советует воздержаться от больших интеллектуальных и физических нагрузок. Именно до этого времени будет длиться один из самых энергетически мощных периодов.

Поэтому до 17:51 можно удачно подводить итоги, а вот от негатива и выяснения отношений следует воздержаться.

"Нельзя жаловаться и жалеть себя: есть вероятность надолго застрять в этом состоянии. Избегайте нагрузок на сердечно-сосудистую систему. Период связан с защитой справедливости, борьбой с темными силами", - рассказала астролог.

С 22:57, 3 августа, до 14:23, 5 августа, Меркурий будет находиться в королевском градусе Льва. Основные характеристики этого градуса во Льве: мудрость, исключительность, мужество, гуманность, физическая и моральная сила.

5 августа

"Из-за общего фона суток не инициируйте новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе", - советует Соловьева.

5 августа Луна, с 18:28 до 20:04, будет без курса. Такое положение приравнивается к действию ретроградного Меркурия.

"Обычный ход дел нарушается, делается ошибочный выбор, действия не приносят желаемого результата, человека охватывают растерянность, невнимательность и напрасные иллюзии", - предупредила эксперт.

6 августа

"Если решить старые проблемы, в организме появятся новые силы. Полезна групповая работа, обсуждение общих проблем, обмен информацией. Не рекомендуется голодать. Активируются процессы омоложения организма. Не стоит давать какие-либо обещания", - подчеркнула астролог.

6 августа с 15:09 до 17:01, Луна будет в королевском градусе Козерога. Этот градус в Козероге считается символом уважения и почтения.

"Особым образом он влияет на ситуации, которые связаны с выполнением каких-либо задач и достижением целей. Олицетворяет покровительство и оказание помощи в трудные минуты. Также его характеристиками являются высокая самооценка, удовлетворенность жизнью (особенно ее второй половиной, когда человек достигает зрелого возраста), прекрасные отношения с окружающими", - пояснила Соловьева.

Такое положение благоприятно для организаторов, администраторов, руководителей.

7 августа

"Может появиться тоска, печаль, меланхолия, избавиться от которых помогут полезные дела или с помощью значительных физических нагрузок. Возвращайте долги", - советует эксперт.

Кроме этого, 7 августа Марс совершит ингрессию в знак Весов. И это положительно повлияет на четырех знаков Зодиака.

С 02:24, 7 августа, до 16:53, 8 августа, Марс будет в разрушительном градусе Весов.

"Это градус суда и осуждения, дает дурную славу и потерю популярности. Могут разрушаться связи человека, могут происходить катастрофы после подъема. Не назначайте на этот период важных дел, связанных со сферой ответственности Марса", - отметила астролог.

Кроме этого, 7 августа Луна будет без курса, что приравнивается к действию ретроградного Меркурия. Можно сбалансировать энергию белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов.

8 августа

Кризисный, стрессовый для организма период соблазнов и эмоционального напряжения. Не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему. Нельзя поддаваться внушению, провокациям, лениться. Воздержитесь от сексуальных практик.

Завершайте начатые ранее дела, подводите итоги, возвращайте долги.

До 16:53, 8 августа, Марс будет в разрушительном градусе Весов.

"Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку. Он притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию", - напомнила астролог.

9 августа

В 10:55 по киевскому времени состоится точная фаза Полнолуния. Женщины, отметила астролог, чувствуют это событие острее мужчин. День способствует тем, кто находится в затруднительном положении.

9 августа Луна, с 10:55 до 24:00, будет без курса. И это приравнивается к действию ретроградного Меркурия.

Не стоит покупать что-то значимое, просить о помощи. Также астролог не советует начинать новые дела.

10 августа

"С 15:05 до 16:48 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Рыб", - предупредила Соловьева.

Это хитрый, отметила астролог, холодный и агрессивный, подлый и коварный градус. Он запутывает в собственных кознях тех, кто ими злоупотребляет, гасит творческие импульсы, инициативу и самоуверенность.