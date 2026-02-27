Последняя капля: как дрон над Киевом толкнул Маска к блокировке Starlink в РФ

Толчком к отключению стал инцидент в конце января, когда российский ударный дрон залетел в правительственный квартал Киева, направляясь в сторону Офиса президента. К счастью, дрон, идентифицированный как БМ-35, врезался в соседнее здание, вызвав незначительные повреждения без жертв.

После этого украинские чиновники непосредственно обратились к Маску за помощью. Считается, что именно этот эпизод запустил процесс, который в конечном итоге привел к ограничению доступа россиян к технологии Starlink.

В то же время причины решения Маска остаются неизвестными - на запросы о комментарии он не ответил. Но известно, что после обращения Украины к SpaceX с просьбой ограничить доступ россиян к Starlink, руководство компании дало сотрудникам указание максимально использовать систему в пользу Украины.

По данным журналиста Саймона Шустера, компания получила четкую установку применять Starlink "без ограничений" во всем, что может помочь Украине. Внутри компании мотивы решения оставались не до конца понятными, однако собеседники издания называют его политическим шагом Маска.

В материале также подчеркивается, что поддержка Украины выглядит нетипичной для Маска. Миллиардера связывают с президентом США Дональдом Трампом относительно быстрого завершения войны. Несмотря на это, в Киеве положительно оценивают решение предпринимателя.