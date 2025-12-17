RU

Последний шанс для Абрамовича. Британия пригрозила судом из-за денег от продажи "Челси"

Фото: Роман Абрамович (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Подсанкционному российскому миллиардеру Роману Абрамовичу грозит судебный иск, если он не передаст Украине деньги от продажи футбольного клуба "Челси". Речь идет о 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,09 млрд долларов).

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил британский премьер Кир Стармер, которого цитирует The Guardian.

Британия выдаст инструкции по переводу средств, полученных от продажи "Челси", на гуманитарные цели в Украине. По словам Стармера, для Абрамовича это последний шанс перевести деньги, иначе его будет ждать судебный иск.

"Мое сообщение Абрамовичу такое: время истекает, выполните взятое на себя обязательство и заплатите сейчас. Если вы этого не сделаете, мы готовы обратиться в суд, чтобы каждая копейка досталась тем, чья жизнь была разрушена незаконной войной Путина", - подчеркнул британский премьер.

Деньги от продажи "Челси"

Абрамович приобрел футбольный клуб "Челси" летом 2003 года, но после полномасштабного вторжения в Украину его отстранили от должности директора из-за санкций и связей с российским диктатором Владимиром Путиным.

Миллиардер объявил о продаже "Челси" в начале марта 2022 года и в мае продал футбольный клуб за 5,4 млрд долларов. Он предложил создать благотворительный фонд, все чистые доходы от сделки которого будут переданы жертвам войны в Украине.

Российский миллиардер получил лицензию от британского правительства на продажу "Челси" при условии, что средства будут потрачены на поддержку жертв войны в Украине.

Сейчас средства от продажи клуба заморожены на банковском счете компании Fordstam Ltd, бывшей материнской структуры "Челси", которая принадлежит Абрамовичу.

 

Напомним, правительство Британии пыталось заключить соглашение с Абрамовичем об использовании миллиардов за "Челси" на гуманитарную помощь Украине. Позже оно сообщило, что не смогло достичь подобного соглашения с Абрамовичем и теперь подаст на него в суд.

РБК-Украина также писало, что пострадавшие от российской агрессии украинцы могут получить менее половины от 3,09 млрд долларов, которые были выручены от продажи футбольного клуба "Челси".

