Последний шанс для Абрамовича. Британия пригрозила судом из-за денег от продажи "Челси"

Британия выдаст инструкции по переводу средств, полученных от продажи "Челси", на гуманитарные цели в Украине. По словам Стармера, для Абрамовича это последний шанс перевести деньги, иначе его будет ждать судебный иск.

"Мое сообщение Абрамовичу такое: время истекает, выполните взятое на себя обязательство и заплатите сейчас. Если вы этого не сделаете, мы готовы обратиться в суд, чтобы каждая копейка досталась тем, чья жизнь была разрушена незаконной войной Путина", - подчеркнул британский премьер.

Деньги от продажи "Челси"

Абрамович приобрел футбольный клуб "Челси" летом 2003 года, но после полномасштабного вторжения в Украину его отстранили от должности директора из-за санкций и связей с российским диктатором Владимиром Путиным.

Миллиардер объявил о продаже "Челси" в начале марта 2022 года и в мае продал футбольный клуб за 5,4 млрд долларов. Он предложил создать благотворительный фонд, все чистые доходы от сделки которого будут переданы жертвам войны в Украине.

Российский миллиардер получил лицензию от британского правительства на продажу "Челси" при условии, что средства будут потрачены на поддержку жертв войны в Украине.

Сейчас средства от продажи клуба заморожены на банковском счете компании Fordstam Ltd, бывшей материнской структуры "Челси", которая принадлежит Абрамовичу.