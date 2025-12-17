Останній шанс для Абрамовича. Британія пригрозила судом через гроші від продажу "Челсі"

Британія видасть інструкції щодо переказу коштів, отриманих від продажу "Челсі", на гуманітарні цілі в Україні. За словами Стармера, для Абрамовича це останній шанс переказати гроші, інакше на нього чекатиме судовий позов.

"Моє повідомлення Абрамовичу таке: час спливає, виконайте взяте на себе зобов'язання і заплатіть зараз. Якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожна копійка дісталася тим, чиє життя було зруйноване незаконною війною Путіна", - наголосив британський прем'єр.

Гроші від продажу "Челсі"

Абрамович придбав футбольний клуб "Челсі" влітку 2003 року, але після повномасштабного вторгнення в Україну його відсторонили від посади директора через санкції та зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним.

Мільярдер оголосив про продаж "Челсі" на початку березня 2022 року і в травні продав футбольний клуб за 5,4 млрд доларів. Він запропонував створити благодійний фонд, усі чисті доходи від угоди якого будуть передані жертвам війни в Україні.

Російський мільярдер отримав ліцензію від британського уряду на продаж "Челсі" за умови, що кошти будуть витрачені на підтримку жертв війни в Україні.

Наразі кошти від продажу клубу заморожені на банківському рахунку компанії Fordstam Ltd, колишньої материнської структури "Челсі", яка належить Абрамовичу.