Помощь могут отменить: какое главное требование для начисления выплат ВПЛ
Помощь на проживание могут получить только самые уязвимые категории ВПЛ. Главное требование - уровень дохода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национальной социальной сервисной службы Украины.
Одно из главных условий для начисления выплат - это совокупный доход семей-переселенцев. В расчете на одного члена семьи он должен составлять не более 9 444 гривен. Если же доход больше, то переселенцы потеряют выплаты.
В июле правительство продлило начисление помощи для переселенцев. Всем, кто уже получает выплаты, автоматически их продлили.
Размер помощи для ВПЛ:
- для лиц с инвалидностью и детей - 3 тысячи гривен;
- для других лиц - 2 тысячи гривен.
Некоторые переселенцы могут потерять денежную помощь при других условиях. Это может произойти после проверки на соответствие критериям для получения выплат, а именно:
- если человек непрерывно находится за границей более 30 дней;
- если человек суммарно за полгода находится за границей более 60 дней;
- если человек находится за границей более 90 дней.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как украинцы, которые впервые выехали из опасных территорий, могут получить помощь на проживание.
Также переселенцы в 2025 году могут оформить субсидию на аренду жилья, но есть определенные условия. Подробнее об этом - в нашем материале.
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