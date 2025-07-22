Помощь могут отменить: какое главное требование для начисления выплат ВПЛ

Помощь на проживание могут получить только самые уязвимые категории ВПЛ. Главное требование - уровень дохода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национальной социальной сервисной службы Украины.

Одно из главных условий для начисления выплат - это совокупный доход семей-переселенцев. В расчете на одного члена семьи он должен составлять не более 9 444 гривен. Если же доход больше, то переселенцы потеряют выплаты.

В июле правительство продлило начисление помощи для переселенцев. Всем, кто уже получает выплаты, автоматически их продлили.

Размер помощи для ВПЛ:

для лиц с инвалидностью и детей - 3 тысячи гривен;

для других лиц - 2 тысячи гривен.

Некоторые переселенцы могут потерять денежную помощь при других условиях. Это может произойти после проверки на соответствие критериям для получения выплат, а именно: