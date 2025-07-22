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Помощь могут отменить: какое главное требование для начисления выплат ВПЛ

Киев, Вторник 22 июля 2025 18:05
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Помощь могут отменить: какое главное требование для начисления выплат ВПЛ Фото: ВПЛ в Украине получают пособие на проживание (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Помощь на проживание могут получить только самые уязвимые категории ВПЛ. Главное требование - уровень дохода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национальной социальной сервисной службы Украины.

Одно из главных условий для начисления выплат - это совокупный доход семей-переселенцев. В расчете на одного члена семьи он должен составлять не более 9 444 гривен. Если же доход больше, то переселенцы потеряют выплаты.

В июле правительство продлило начисление помощи для переселенцев. Всем, кто уже получает выплаты, автоматически их продлили.

Размер помощи для ВПЛ:

  • для лиц с инвалидностью и детей - 3 тысячи гривен;
  • для других лиц - 2 тысячи гривен.

Некоторые переселенцы могут потерять денежную помощь при других условиях. Это может произойти после проверки на соответствие критериям для получения выплат, а именно:

  • если человек непрерывно находится за границей более 30 дней;
  • если человек суммарно за полгода находится за границей более 60 дней;
  • если человек находится за границей более 90 дней.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как украинцы, которые впервые выехали из опасных территорий, могут получить помощь на проживание.

Также переселенцы в 2025 году могут оформить субсидию на аренду жилья, но есть определенные условия. Подробнее об этом - в нашем материале.

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