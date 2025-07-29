Доплаты к пенсии и тарифы с 1 августа: что изменится для украинцев

Август не принесет существенных изменений в выплатах и тарифах на коммуналку. Размеры пенсий и субсидий будут оставаться стабильными. В то же время часть украинцев получит дополнительную денежную помощь.

Больше о ситуации с соцвыплатами и тарифами с 1 августа – на РБК-Украина.

Главное:

Повысят ли тариф на свет с 1 августа?

Кто получит доплату к пенсии?

Что известно о дополнительной выплате ко Дню независимости?

Какие правила получения субсидий в августе?

Тарифы ЖКХ

Стоимость коммунальных услуг для украинцев в августе не изменится. Несмотря на информацию в сети о повышении тарифа на электроэнергию, для населения не готовят никаких повышений.

Электроэнергия

В следующем месяце действительно вырастет тариф на электрическую энергию, но это касается предприятий, а не бытовых потребителей.

Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 25 июля приняла решение о повышении максимального тарифа на электрическую энергию для бизнеса (так называемые прайс-кепы) в вечерние часы примерно в 1,6 раза.

Решение вступит в силу 31 июля и позволит импортировать больше энергии в часы пиковой нагрузки. Целью этого шага является минимизация риска отключений света для потребителей и обеспечение стабильности энергосистемы.

Для населения цена остается фиксированной – 4,32 грн/кВт-ч, а для владельцев двухзонных счетчиков – 2,16 грн/кВт-ч в ночные часы. Эти тарифы будут действовать по меньшей мере до 31 октября 2025.

Холодная вода

Тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения зависят от места проживания потребителя.

В больших городах тарифы для водоканалов согласовываются НКРЭКУ, и они остаются неизменными с начала полномасштабной войны, несмотря на несколько попыток их пересмотра.

Фото: тариф на холодную воду в августе не изменится (Виталий Носач, РБК-Украина)

К примеру, в Киеве тариф составляет 30,38 грн за кубометр, во Львове – 25,88 грн за кубометр, в Харькове – 24,51 грн за кубометр, а в Днепре – 47,18 грн за кубометр. В небольших населенных пунктах решение о тарифах принимаются местными властями, поэтому цены могут отличаться.

Газ

Большинство украинских потребителей, которые являются абонентами "Нафтогаза", продолжат платить за поставку природного газа по тарифному плану "Фиксированный" – 7,96 грн за кубометр.

Компания "Нафтогаз" заверила, что этот тариф будет действовать, по меньшей мере, до 30 апреля 2026, с учетом действующего моратория на повышение стоимости природного газа.

Также следует добавить, что тарифы на теплоснабжение и горячую воду "защищены" от повышения мораторием правительства на фоне войны.

Пенсии в августе

Повышение пенсий в августе для всех пенсионеров не предусмотрено, поскольку ранее уже проведены все запланированные индексации.

Однако пенсионеры, достигшие определенного возраста, получат доплаты. Выплата зависит от возрастной категории: лицам 70-74 лет – 300 грн, 75-79 лет – 456 грн, 80 лет и более – 570 грн.

Надбавки начисляются с даты рождения человека. Такая доплата предоставляется, если сумма пенсии не превышает 10 340 грн.

Напомним, ежегодная индексация пенсий в Украине традиционно проходит 1 марта, и в 2025 году она состоялась с коэффициентом 1,115, что увеличило выплаты примерно на 10%.

Фото: в августе пенсионеры получат возрастные надбавки (Getty Images)

Дополнительная выплата ко Дню независимости

В августе правительство традиционно осуществляет адресные выплаты ко Дню независимости. Размер пособия составляет от 450 до 3100 грн и зависит от статуса получателя.

Лица с инвалидностью в результате войны I группы получат по 3100 грн, ІІ группы – 2900 грн, ІІІ – 2700 грн. Участники боевых действий и пострадавшие во время Революции Достоинства – по 1000 грн.

Выплата 3100 грн также предусмотрена для тех, кто имеет исключительные заслуги перед государством. Бывшие малолетние и несовершеннолетние заключённые нацистских лагерей – по 1000 грн. Семьи погибших военнослужащих – по 650 грн, участники войны и вывезенные на принудительные работы – по 450 грн.

Выплата начисляется автоматически пенсионерам и людям с инвалидностью на счет получения основной пенсии. Военнослужащие получают ее через часть, где проходят службу.

Другие лица, подпадающие под определенные категории, но не являющиеся пенсионерами, должны подать заявку в ПФУ – до 1 августа, крайний срок – 1 октября 2025.

Правила получения субсидии

Размер жилищных субсидий в августе 2025 не изменится, поскольку будут действовать показатели, определенные для неотапливаемого сезона. Следующий просмотр запланирован на октябрь, с началом отопительного периода.

Фото: в августе можно оформить субсидию на оплату услуг ЖКХ (Getty Images)

У большинства действующих получателей субсидии продляются автоматически. Однако те, кто подает документы впервые или изменил состав домохозяйства, должны заполнить новое заявление и декларацию. В таком случае субсидию начислят с августа.

Это можно сделать онлайн через портал "Дия", веб-ресурсы Пенсионного фонда, в ЦНАПах или отделениях ПФУ.

Отметим, что в июле были упрощены условия для назначения субсидий приемным семьям и детским домам семейного типа – больше не учитывается ряд ограничений, например, задолженность за коммуналку или детские сбережения.

К тому же для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) есть дополнительная возможность получить субсидию – на аренду жилья.

Она рассчитывается на основе доходов семьи, стоимости аренды и количества членов домохозяйства. Обязательное условие при оформлении – наличие договора аренды жилого помещения.

При подготовке материала использовались: публикации ПФУ и Министерства социальной политики, Правительственного портала, НКРЭКУ, сообщение в Telegram главы подкомитета ВР по вопросам энергетической безопасности Виктории Гриб.