В последние дни обстрелы Запорожской АЭС участились, - МАГАТЭ

В последние дни участились обстрелы Запорожской АЭС. В результате ударов в одном из машинных залов были выбиты стекла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.
Эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщили, что обстрел произошел вчера около 17 часов в районе распределительного устройства в нескольких сотнях метров от станционного учебного центра.
Сегодня в 8:00 два взрыва произошли возле канала, по которому вода из резервуара поступает на станцию для ее системы охлаждения, важнейшего элемента ядерной безопасности. Повреждений конструкций и оборудования станции нет, но разбиты окна машинного зала 2-го энергоблока.
Обстрелы Запорожской АЭС возобновились после нескольких дней относительной тишины. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что увеличившиеся обстрелы в который раз подчеркивают необходимость создания вокруг станции зоны ядерной безопасности и охраны.
Напомним, что сегодня Украина и МАГАТЭ договорились расширить состав рабочей миссии на Запорожской АЭС.
Напомним, что ранее МАГАТЭ начало переговоры по параметрам зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Также глава МАГАТЭ консультируется с Украиной и РФ по созданию безопасной зоны вокруг станции.
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