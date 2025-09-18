Последние теплые дни? Синоптик сказала, когда в Украине возможно резкое похолодание и даже снег

Исходя из имеющихся на сегодня погодных тенденций, уже до конца сентября в Украине возможны существенные синоптические изменения. Речь идет о резком похолодании и даже кое-где - снеге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, уже завтра - в пятницу, 19 сентября - "антициклон с юго-запада вытолкает дожди из Украины".
"Везде прояснит, разве что в западных областях местами возможны влажные остатки", - отметила Диденко.
Температура воздуха при этом "постепенно начнет подниматься".
"Завтра в течение дня +19+24 градуса", - уточнила синоптик.
В ближайшие выходные - 20-21 сентября - "повсюду в Украине ожидается роскошная осенняя погода".
"Сухо, солнечно и +24+28 градусов", - сообщила специалист.
По ее словам, "такой метеорологический рахат-лукум продлится до середины следующей недели".
Диденко признала, что не является сторонником долгосрочных прогнозов.
"Но определенные тенденции важно наблюдать, чтобы, собственно, выполнять свою основную работу - предупреждать о возможных синоптических изменениях. Это не исключает, наоборот, уточнения и ежедневные прогнозы погоды", - подчеркнула она.
Согласно ее данным, уже с 25-26 сентября погода в Украине может резко измениться.
"Карта, что внизу, показывает, что уже вскоре в Украине возможен снег. Это - субботний прогноз осадков (синее - дождь, розовое - снег)", - уточнила метеоролог.
Эксперт отметила, что с 25-26 сентября теплая погода в Украине может смениться резким похолоданием.
"И поэтому местами в западных областях Украины, скорее, ближе к Карпатам и околокарпатским регионам, дождь будет переходить в мокрый снег и снег", - пояснила Диденко.
По ее словам, похолодание коснется всей Украины.
"Однако осадки все же будут преимущественно в виде дождя. А другая фаза, снежная - лишь местами в западной части", - уточнила синоптик.
В завершение она отметила, что следующие выходные - 27-28 сентября - будут, скорее всего, холодными и влажными.
"Словом, смена сезонов - не за горами со всеми облаками, похолоданиями, дождями и даже возможным снегом. Но не забываем, что потом будет октябрь, который обязательно приведет за ручку еще одно милое "бабье лето", - подытожила Диденко.
Напомним, 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег.
Несколько позже, уже 25 августа, во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).
Тем временем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.
Сегодня утром, 18 сентября, температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -2 градусов по Цельсию.
