Главная » Жизнь » Общество

Последнее потепление перед холодами? Где сегодня в Украине будет до +16 сегодня в Украине

Суббота 08 ноября 2025 07:00
Последнее потепление перед холодами? Где сегодня в Украине будет до +16 сегодня в Украине
Автор: Ірина Глухова

Сегодня большинство регионов Украины будут находиться под влиянием антициклона, поэтому осадков не ожидается. Утром местами возможны туманы, а днем в некоторых областях температура поднимется до +16 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, осадки ожидаются лишь местами на Закарпатье и в Карпатах - там возможен небольшой дождь. Остальную территорию охватит поле высокого давления, что обеспечит солнечные периоды и комфортную температуру.

Утром в северо-восточных, восточных и большинстве западных областей будут наблюдаться локальные туманы из-за влажного воздуха и слабого ветра.

Температура по регионам:

  • Север: ночью 1-6 градусов тепла, днем 8-13 градусов.
  • Центр: ночью 2-6 градусов, днем 9-14 градусов.
  • Восток: ночью 1-5 градусов, днем 8-12 градусов.
  • Запад: ночью 1-6 градусов, днем 9-13 градусов, на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь.
  • Юг: ночью 4-9 градусов, днем 11-16 градусов тепла.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в Киеве ночью составит 4-6 градусов тепла, днем около 10 градусов.

По области - ночью 1-6 градусов, днем 8-13 градусов тепла.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что уже 11-12 ноября в Украине станет больше дождей, а температура снизится. Она советует использовать субботу для прогулок на природе.

"Субботу используйте для грибов, разгребания или просто буцания листьев. Возьмите термос с чаем или кофе, парочку бутербродов - и просто насладитесь тишиной и осенним воздухом", - написала она.

Похолодание в Украине

Напомним, уже с начала следующей недели в Украине ожидается ощутимое похолодание. По прогнозам синоптиков, 11-12 ноября температура снизится почти по всей территории страны.

Также в Укргидрометцентре опубликовали климатическую характеристику ноября и поделились предварительным прогнозом погоды на завершающий месяц осени.

Кстати, в Украину уже успели прийти морозы, а некоторые районы засыпало снегом. В частности, на высокогорье Карпат было морозно, а местами выпало значительное количество снежных осадков.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

