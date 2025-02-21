Баколе заменил Дюбуа и будет драться с Паркером за титул чемпиона: что это значит для Усика

Новозеландец Джозеф Паркер выйдет на ринг в боксерском шоу в аравийском Эр-Рияде, несмотря на отказ британца Даниэля Дюбуа. Ему неожиданно нашли достойного соперника.

Поединок за титул чемпиона мира по версии IBF между действующим чемпионом Дюбуа и Паркером был запланирован на 22 февраля. Однако британец уже в Саудовской Аравии подхватил вирусную инфекцию и вечером 20 февраля официально отказался проводить поединок.

Организаторы срочно стали искать замену. Однако имена кандидатов, которые называли сначала, не впечатляли. Британцы Лоуренс Околи и Дэвид Аделейе, а также уроженец РФ, выступающий за Францию Мурад Алиев - откровенно не тот калибр.

Тогда обратились к Баколе, который уже давно мечтал о большом бое. Тот, несмотря на большой риск, согласился. В отличие от Паркера, африканец не готовился к бою. Свой следующий поединок он должен был провести только в мае - против нигерийца Эфе Аджагбы. Победа должна была позволить африканскому боксеру стать обязательным претендентом на титул IBF, которым сейчас владеет Дюбуа. Таким образом, против Паркера Баколе будет боксировать "с листа", что значительно снижает его шансы.

За что будут драться боксеры? Конечно о чемпионском поясе IBF речь не идет. На кону будет титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO, который сейчас принадлежит Паркеру.

Неожиданный поворот напрямую касается и украинского чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO Александра Усика. Он заявил, что намерен провести поединок с победителем боя Дюбуа - Паркер, чтобы поспорить за пояс IBF. Теперь все ломается.

Неизвестно, когда и состоится ли вообще противостояние Дюбуа - Паркер. Победитель боя Паркер - Баколе станет официальным претендентом на пояс WBO. А перед ними сразятся китаец Чжан Чжилей и Агит Кабайел из Германии. Победитель будет иметь тоже временный пояс, но WBC - так что будет претендовать на встречу с украинцем по другой линии.

Кто такой Мартин Баколе

31-летний боксер из ДР Конго, выступающий в тяжелой весовой категории.

На крупных любительских соревнованиях не выступал. В 2014 году 20-летний боксер дебютировал на профи-ринге. С тех пор провел 22 поединка, 21 из которых выиграл (16 нокаутом). Единственное поражение потерпел в 2018 году от американца Майкла Хантера. Зато побеждал, в частности, поляка Мариуша Ваха, Кевина Джонсона из США и украинца Игоря Шевадурского.

Сейчас имеет титул WBO International, который получил в августе прошлого года, когда досрочно одолел Джареда Андерсона. Отправив американца в нокаут в пятом раунде, Баколе нанес ему первое поражение в профессиональной карьере.