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Віспа мавп Україні не загрожує: у МОЗ пояснили чому

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Київ, Вівторок 24 травня 2022 10:51
Віспа мавп Україні не загрожує: у МОЗ пояснили чому Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Шанси поширення мавпячої віспи на території України дуже малі. Оскільки Україна не є транзитною країною для подорожей до країн Африки.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За його словами, зараз у світі зареєстровано 258 випадків, це 171 підтверджений і 87 підозрілих.

"Вірус дійсно стабільний, тому він не так швидко мутує, як, наприклад, коронавірус, і протягом досить легке. Набагато легше віспа. Ми зараз знаходимося на етапі готовності і на етапі моніторингу цієї ситуації", - заявив Кузін.

Він підкреслив, що на сьогодні випадків інфікування мавпячою віспою в Україні немає.

"Щоб інфікуватися потрібен тривалий близький контакт з хворою людиною", - заявив Кузін, додавши, що якщо українець інфікується вірусом на території ЄС, він буде перебувати там до моменту повного одужання.

Раніше у ВООЗ повідомили про більше ніж 100 випадках захворювання в країнах Європи та Північної Америки.

Крім того, у Бельгії вводять карантин для хворих на віспу мавп. В країні підтверджено четвертий випадок.

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Мінстерство охорони здоров'я України Віспа мавп Україна
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