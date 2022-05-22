ru ua
Нд, 22 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перша у світі. Бельгія запровадила карантин для хворих на мавпячу віспу

Новость на русском →
Бельгія, Неділя 22 травня 2022 21:06
Перша у світі. Бельгія запровадила карантин для хворих на мавпячу віспу Фото: у Бельгії вводять карантин для хворих на віспу мавп (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Бельгії вводять карантин для хворих на віспу мавп. У країні підтверджено четвертий випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Бельгія стала першою країною, яка запровадила обов’язковий 21-денний карантин для хворих на віспу мавп після повідомлення про чотири випадки захворювання за останній тиждень.

Відповідне рішення бельгійські органи охорони здоров'я прийняли в п'ятницю. Захворюваним на віспу мавп не потрібно самоізолюватися, але слід бути пильними, особливо якщо вони контактують з уразливими людьми.

У суботу Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що було 92 підтверджених випадки в 12 різних країнах, 28 підозрюваних випадків досліджуються. Випадки віспи мавп підтверджені у Великобританії, Португалії, Швеції, Італії, Іспанії, Франції, Бельгії, Німеччини, США, Канаді та Австралії.

У Великобританії головний медичний радник Агентства охорони здоров’я Великобританії Сьюзан Хопкінс повідомила ВВС, що вони "щодня виявляють більше випадків" віспи мавп.

Нагадаємо, у світі виявили 80 підтверджених випадків зараження віспою мавп в 11 країнах. Ще 50-знаходяться на стадії вивчення.

Спалах віспи мавп охоплює все більше країн в Європі. Міністерство охорони здоров'я України назвало основні симптоми захворювання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віспа мавп
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків