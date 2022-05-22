Перша у світі. Бельгія запровадила карантин для хворих на мавпячу віспу

У Бельгії вводять карантин для хворих на віспу мавп. У країні підтверджено четвертий випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Бельгія стала першою країною, яка запровадила обов’язковий 21-денний карантин для хворих на віспу мавп після повідомлення про чотири випадки захворювання за останній тиждень.

Відповідне рішення бельгійські органи охорони здоров'я прийняли в п'ятницю. Захворюваним на віспу мавп не потрібно самоізолюватися, але слід бути пильними, особливо якщо вони контактують з уразливими людьми.

У суботу Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що було 92 підтверджених випадки в 12 різних країнах, 28 підозрюваних випадків досліджуються. Випадки віспи мавп підтверджені у Великобританії, Португалії, Швеції, Італії, Іспанії, Франції, Бельгії, Німеччини, США, Канаді та Австралії.

У Великобританії головний медичний радник Агентства охорони здоров’я Великобританії Сьюзан Хопкінс повідомила ВВС, що вони "щодня виявляють більше випадків" віспи мавп.