ВООЗ зафіксувала понад 100 хворих на мавпячу віспу в Європі та Північній Америці

Всесвітня організація охорони здоров’я не має доказів того, що вірус мавп’яної віспи мутував. Поряд з цим, в організації повідомили про понад 100 випадків захворювання в країнах Європи та Північної Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Понад 100 підтверджених випадків недавнього спалаху в Європі та Північній Америці не були важкими. За даними ВООЗ, спалахи є нетиповими, вони виникають у країнах, де вірус не циркулює регулярно. Вчені намагаються зрозуміти походження випадків і чи змінилося щось у вірусі.

Багато людей, яким було діагностовано нинішній спалах віспи мавп, були чоловіками, які займалися одностатеви сексом.

Чиновники сказали, що поки рано говорити чому, але ця демографічна група, ймовірно, звернеться за медичною допомогою або матиме доступ до обстеження сексуального здоров’я.

Вірус зазвичай нелегко поширюється між людьми, але він може передаватися при тісному контакті від людини до людини. Або при контакті з предметами, якими користується людина, яка хвора на віспу мавп, такими як одяг, постільна білизна або посуд.