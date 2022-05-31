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Віспа мавп наближається до України: перший випадок виявили в сусідній країні

Фото: головний санітарний лікар Угорщини Сесілія Мюллер (facebook.com/mullerceciliaeredeti)
Автор: Артем Горовенко

Європейський спалах віспи мавп наближається до України. Перший випадок виявили в сусідній Угорщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що перший випадок захворювання на віспу мавп в Угорщині підтвердила місцевий головний санітарний лікар Сесілія Мюллер. За її словами, пацієнту 38 років.

Також повідомляється, що угорські органи охорони здоров'я ще з'ясовують, чи виїжджав він нещодавно за кордон.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що шанси на поширення мавпячої віспи у нашій країні дуже малі, оскільки Україна не є транзитною країною для подорожей до країн Африки.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик поширення цієї хвороби як помірний.

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УгорщинаВіспа мавп