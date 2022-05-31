Віспа мавп наближається до України: перший випадок виявили в сусідній країні

Європейський спалах віспи мавп наближається до України. Перший випадок виявили в сусідній Угорщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що перший випадок захворювання на віспу мавп в Угорщині підтвердила місцевий головний санітарний лікар Сесілія Мюллер. За її словами, пацієнту 38 років. Також повідомляється, що угорські органи охорони здоров'я ще з'ясовують, чи виїжджав він нещодавно за кордон.