У ВООЗ оцінили ризик поширення віспи мавп у світі

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на даний момент оцінює ризик поширення віспи мавп на глобальному рівні як помірний. Однак не виключає, що ситуація може погіршитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Станом на 26 травня в ВООЗ має інформацію про 257 лабораторно підтверджених і 120 передбачуваних випадках віспи мавп. Відзначається, що про летальні випадки в організацію не повідомлялося.

"Наразі загальний ризик для громадського здоров'я на глобальному рівні оцінюється як помірний, враховуючи, що це перший випадок одночасного повідомлення про випадки і кластерах випадків віспи мавп в широко розрізнених географічних районах ВООЗ і без відомих епідеміологічних зв'язків з неендемічними країнами Західної або Центральної Африки", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що випадки зараження в основному реєструються серед чоловіків, які практикують одностатевий секс.

Крім того, підкреслюється, що раптова поява і широкий географічний охоплення багатьох спорадичних випадків вказує на те, що широко поширена передача від людини до людини вже відбувається і вірус міг циркулювати непоміченим протягом декількох тижнів або довше.

Нагадаємо, в Україні випадків захворювання мавпячою віспою не зафіксовано.

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