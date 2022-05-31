Оспа обезьян приближается к Украине: первый случай выявили в соседней стране

Европейская вспышка оспы обезьян приближается к Украине. Первый случай выявили в соседней Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что первый случай заболевания оспой обезьян в Венгрии подтвердила местный главный санитарный врач Сесилия Мюллер. По ее словам, пациенту 38 лет. Также сообщается, что венгерские органы здравоохранения еще выясняют, выезжал ли он недавно за границу.