Особливий статус для поляків в Україні: опубліковано текст законопроекту Зеленського

В Україні планують ввести особливий статус для громадян Польщі. Опубліковано відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку , прикріплену до законопроекту.

Також, відповідно до законопроекту, громадяни Польщі матимуть право на окремі соцвиплати, які передбачені законодавством України.

При цьому поляки матимуть рівні з громадянами України права щодо:

Нагадаємо, сьогодні, 11 липня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вніс у понеділок, 11 липня, до Верховної Ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу.

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