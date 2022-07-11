Особливий статус для поляків в Україні: опубліковано текст законопроекту Зеленського

В Україні планують ввести особливий статус для громадян Польщі. Опубліковано відповідний законопроект.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку, прикріплену до законопроекту.
Документом передбачається надання громадянам Польщі можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців.
При цьому поляки матимуть рівні з громадянами України права щодо:
Також, відповідно до законопроекту, громадяни Польщі матимуть право на окремі соцвиплати, які передбачені законодавством України.
Нагадаємо, сьогодні, 11 липня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вніс у понеділок, 11 липня, до Верховної Ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу.
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