Особый статус для поляков в Украине: опубликован текст законопроекта Зеленского

В Украине планируют ввести особый статус для граждан Польши. Опубликован соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку, приложенную к законопроекту.
Документом предусматривается предоставление гражданам Польши возможности легального пребывания на территории Украины в течении 18 месяцев.
При этом поляки будут иметь равные с гражданами Украины права по:
Также, согласно законопроекту, граждане Польши будут иметь право на отдельные соцвыплаты, которые предусмотрены законодательством Украины.
Напомним, сегодня, 11 июля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес в понедельник, 11 июля, в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.
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