Особый статус для поляков в Украине: опубликован текст законопроекта Зеленского

Документом предусматривается предоставление гражданам Польши возможности легального пребывания на территории Украины в течении 18 месяцев.

При этом поляки будут иметь равные с гражданами Украины права по:

трудоустройству в Украине;

осуществлению хозяйственной деятельности в Украине;

обучению в образовательных заведениях Украины;

медицинскому обслуживанию на территории Украины.

Также, согласно законопроекту, граждане Польши будут иметь право на отдельные соцвыплаты, которые предусмотрены законодательством Украины.