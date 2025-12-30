С личной больницей и СПА. Расследователи показали огромный дворец Путина в Крыму

По данным ФБК, дворец изначально должен был стать "дачей" бывшего президента Украины Виктора Януковича. Но после того, как полуостров оккупировали россияне, стройку признали незаконной. Объект передали близким к Путину российским бизнесменам братьям Ковальчукам и полностью реконструировали.

Как утверждают расследователи, внутри размещены роскошные интерьеры, собственный медицинский центр, СПА-зона, криокамера, вертолетная площадка, частная набережная и обеспечена круглосуточная охрана.

ФБК подчеркивает, что нынешний масштаб объекта несоизмерим с тем, чем он был ранее.

"Теперь это уже не дача, а огромный дворец. Он лишь отдаленно похож на то, что было известно в 2014 как "дача Януковича". Дача Януковича - это халупа, хибарочка по сравнению с тем, что построили на мысе Айя сейчас. Выше по склону - здания для персонала, какие-то технические помещения и новая вертолетная площадка", - сказано в материале расследователей.

В распоряжении ФБК имеются фотографии интерьеров: один из залов занимает 233 кв. метра.

Фото: зал во дворце Путина в Крыму (navalny.com)

Также во дворце Путина есть спальня, площадь которой - 154 кв. метра. Это размер трех двухкомнатных квартир.

Фото: спальня во дворце Путиина (navalny.com)

Среди помещений - ванная комната площадью 50 кв. метров с сантехникой почти на 3 млн рублей (более 38 700 долларов). Проектная документация указывает на 15 элементов фурнитуры общей стоимостью более 11 млн рублей (более 142 000 долларов).

Фото: ванная комнатна во дворце Путина (navalny.com)

Ниже расположен личный медблок с кабинетом врача общей практики, УЗИ-аппаратом за 2 млн рублей (более 25 800 долларов), оборудованием для анализов, ЭКГ и физиотерапии.

Рядом - стоматологический кабинет и операционная с операционным столом за 4 млн рублей, аппаратом ИВЛ, дефибриллятором-монитором, наркозным оборудованием, средствами мониторинга, рентгеном, аппаратами для гастроскопии и колоноскопии. Левое крыло этажа занимает СПА-центр с бассейном.

Как утверждает ФБК, финансирование строительства осуществлялось, в том числе, директором морского порта в Геленджике Владимиром Колбиным - сыном друга детства Путина Петра Колбина. Владимир Колбин, как отмечается в материале, оплачивал строительство винодельни при дворце Путина в Геленджике. Он же дал 405 млн рублей (5 млн 231 тысяча долларов) на крымскую дачу.

При этом олигарх Юрий Ковальчук с его сетью офшоров также направили почти 2 миллиарда рублей (более 25 млн 862 тысячи долларов) на строительство дворца.

На основании этих данных авторы расследования делают вывод, что дворец на мысе Айя в Крыму был построен за счет тех же источников финансирования, что и дворец Путина в Геленджике.