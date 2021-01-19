Як виглядає секретний палац Путіна: фото та відео

Палац Путіна в Геленджику з'явився на відео (колаж: РБК-Україна)

Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував дослідження про розкішний палац в Геленджику, який належить президенту Володимиру Путіну. Його площа становить 17691 кв. м.

Антикорупціонери називають цей палац державою в державі і "найбільшим путінським секретом". За їх словами, на резиденцію витратили 100 мільярдів рублів (1,3 мільярда доларів). Про це розповів Навальний на своєму YouTube-каналі.

Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)

Він зазначив, що "потрапити" у палац з'явилася можливість завдяки підряднику, який працював на цьому об'єкті і був вражений розмахом будівництва і божевільними цінами на меблі. Він надіслав опозиціонеру детальний архітектурний план дачі Путіна.

Італійський архітектор побудував цей палац в італійському стилі. Ось його головний вхід.

Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)

Внутрішній двір з фонтаном у центрі оточений галереями.

Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)

З двору можна потрапити в читальню.

Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)

У будинку також є шикарне фойє з баром.

Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)

Крім того, всередині палацу Путіна знаходиться повноцінний театр з двоповерховим глядацьким залом.

Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)

Навальний розповів, що президент захоплюється кальянами, тому в будинку також є кальянна. Там теж є невелика сцена, на якій якщо є бажання встановлюється жердина.

Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)

У палаці також існує величезна особиста казино президента. Там є два карткових столу і рулетка.

Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)

З казино можна потрапити в ігровий зал. Тут встановлено танцювальний автомат з величезним екраном, а інша частина кімнати заповнена ігровими автоматами.

Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)

Дане приміщення називається залом розважальних ігор, де біля автоматів стоять золочені крісла, які стоять за 700 тисяч рублів (9,5 тисячі доларів) за штуку.

Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)

Також Навальний показав розкішну спальню Путіна, яка спочатку починається з першої вітальні, а звідти вже можна потрапити в будуар.

Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)

У ванній кімнаті навколо джакузі стоять мармурові колони.

Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)

У Путіна також є виноградники і виноробня, площею 5200 кв. м. Також там є власна вертолітний майданчик. Поруч є величезна дача на 2389 кв. м. Поруч спа-комплекс площею 3201 кв. м. Тут же є штучний ставок з будиночком для птахів.

Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)

Біля палацу є оранжерея, площею 2,5 тисячі кв. м.

Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)

Далі можна побачити гігантський 80-метровий міст, який веде до чайного будиночка.

Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)

Також у президента є власний підземний хокейний комплекс, і багато інших будівель, включаючи гуртожитки для робітників.

Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)

Палац Путіна в Геленджику (відео: YouTube)

Варто зазначити, що в Кремлі відреагували на розслідування про палац Путіна і заявили, що це не правда.

Раніше у Путіна зробили заяву через арешт Навального і протестів в Росії.