С личной больницей и СПА. Расследователи показали огромный дворец Путина в Крыму

Российские расследователи обнаружили новый дворец диктатора Владимира Путина, который находится на мысе Айя во временно оккупированном Крыму. На его строительство потратили не менее 10 млрд рублей (около 127 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Фонда борьбы с коррупцией.

По данным ФБК, дворец изначально должен был стать "дачей" бывшего президента Украины Виктора Януковича. Но после того, как полуостров оккупировали россияне, стройку признали незаконной. Объект передали близким к Путину российским бизнесменам братьям Ковальчукам и полностью реконструировали.

Как утверждают расследователи, внутри размещены роскошные интерьеры, собственный медицинский центр, СПА-зона, криокамера, вертолетная площадка, частная набережная и обеспечена круглосуточная охрана.

ФБК подчеркивает, что нынешний масштаб объекта несоизмерим с тем, чем он был ранее.

"Теперь это уже не дача, а огромный дворец. Он лишь отдаленно похож на то, что было известно в 2014 как "дача Януковича". Дача Януковича - это халупа, хибарочка по сравнению с тем, что построили на мысе Айя сейчас. Выше по склону - здания для персонала, какие-то технические помещения и новая вертолетная площадка", - сказано в материале расследователей.

В распоряжении ФБК имеются фотографии интерьеров: один из залов занимает 233 кв. метра.

Фото: зал во дворце Путина в Крыму (navalny.com)

Также во дворце Путина есть спальня, площадь которой - 154 кв. метра. Это размер трех двухкомнатных квартир.

Фото: спальня во дворце Путиина (navalny.com)

Среди помещений - ванная комната площадью 50 кв. метров с сантехникой почти на 3 млн рублей (более 38 700 долларов). Проектная документация указывает на 15 элементов фурнитуры общей стоимостью более 11 млн рублей (более 142 000 долларов).

Фото: ванная комнатна во дворце Путина (navalny.com)

Ниже расположен личный медблок с кабинетом врача общей практики, УЗИ-аппаратом за 2 млн рублей (более 25 800 долларов), оборудованием для анализов, ЭКГ и физиотерапии.

Рядом - стоматологический кабинет и операционная с операционным столом за 4 млн рублей, аппаратом ИВЛ, дефибриллятором-монитором, наркозным оборудованием, средствами мониторинга, рентгеном, аппаратами для гастроскопии и колоноскопии. Левое крыло этажа занимает СПА-центр с бассейном.

Как утверждает ФБК, финансирование строительства осуществлялось, в том числе, директором морского порта в Геленджике Владимиром Колбиным - сыном друга детства Путина Петра Колбина. Владимир Колбин, как отмечается в материале, оплачивал строительство винодельни при дворце Путина в Геленджике. Он же дал 405 млн рублей (5 млн 231 тысяча долларов) на крымскую дачу.

При этом олигарх Юрий Ковальчук с его сетью офшоров также направили почти 2 миллиарда рублей (более 25 млн 862 тысячи долларов) на строительство дворца.

На основании этих данных авторы расследования делают вывод, что дворец на мысе Айя в Крыму был построен за счет тех же источников финансирования, что и дворец Путина в Геленджике.