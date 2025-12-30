З особистою лікарнею і СПА. Розслідувачі показали величезний палац Путіна в Криму

Російські розслідувачі виявили новий палац диктатора Володимира Путіна, який розташований на мисі Айя в тимчасово окупованому Криму. На його будівництво витратили щонайменше 10 млрд рублів (близько 127 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Фонду боротьби з корупцією.

За даними ФБК, палац спочатку мав стати "дачею" колишнього президента України Віктора Януковича. Але після того, як півострів окупували росіяни, будівництво визнали незаконним. Об'єкт передали близьким до Путіна російським бізнесменам братам Ковальчукам і повністю реконструювали.

Як стверджують розслідувачі, усередині розміщені розкішні інтер'єри, власний медичний центр, СПА-зона, кріокамера, вертолітний майданчик, приватна набережна і забезпечена цілодобова охорона.

ФБК підкреслює, що нинішній масштаб об'єкта непорівнянний із тим, чим він був раніше.

"Тепер це вже не дача, а величезний палац. Він лише віддалено схожий на те, що було відомо у 2014 як "дача Януковича". Дача Януковича - це халупа, хабарочка порівняно з тим, що побудували на мисі Айя зараз. Вище по схилу - будівлі для персоналу, якісь технічні приміщення і новий вертолітний майданчик", - ідеться в матеріалі розслідувачів.

У розпорядженні ФБК є фотографії інтер'єрів: один із залів займає 233 кв. метри.

Фото: зал у палаці Путіна в Криму (navalny.com)

Також у палаці Путіна є спальня, площа якої - 154 кв. метри. Це розмір трьох двокімнатних квартир.

Фото: спальня в палаці Путіна (navalny.com)

Серед приміщень - ванна кімната площею 50 кв. метрів із сантехнікою майже на 3 млн рублів (понад 38 700 доларів). Проєктна документація вказує на 15 елементів фурнітури загальною вартістю понад 11 млн рублів (понад 142 000 доларів).

Фото: ванна кімнатна в палаці Путіна (navalny.com)

Нижче розташований особистий медблок із кабінетом лікаря загальної практики, УЗД-апаратом за 2 млн рублів (понад 25 800 доларів), обладнанням для аналізів, ЕКГ і фізіотерапії.

Поруч - стоматологічний кабінет і операційна з операційним столом за 4 млн рублів, апаратом ШВЛ, дефібрилятором-монітором, наркозним обладнанням, засобами моніторингу, рентгеном, апаратами для гастроскопії та колоноскопії. Ліве крило поверху займає СПА-центр із басейном.

Як стверджує ФБК, фінансування будівництва здійснювалося, зокрема, директором морського порту у Геленджику Володимиром Колбіним - сином друга дитинства Путіна Петра Колбіна. Володимир Колбін, як зазначається в матеріалі, оплачував будівництво виноробні при палаці Путіна в Геленджику. Він же дав 405 млн рублів (5 млн 231 тисяча доларів) на кримську дачу.

При цьому олігарх Юрій Ковальчук з його мережею офшорів також направили майже 2 мільярди рублів (понад 25 млн 862 тисячі доларів) на будівництво палацу.

На підставі цих даних автори розслідування роблять висновок, що палац на мисі Айя в Криму було побудовано коштом тих самих джерел фінансування, що й палац Путіна в Геленджику.