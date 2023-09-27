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Переданный Украине список реформ не является условием для военной помощи, - Белый дом

США, Среда 27 сентября 2023 09:22
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Переданный Украине список реформ не является условием для военной помощи, - Белый дом Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Переданный от Соединенных Штатов Америки список приоритетных реформ для скорейшей интеграции Украины в Европу не является условием дальнейшей военной помощи стране.

Об этом рассказал неназванный представитель Совета национальной безопасности США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, документ - это рабочая версия списка приоритетных реформ, которую передали для "обсуждения и отзывов".

"Этот список не является условием для будущей военной помощи. Реформы нужны для евроинтеграции Украины", - сказал представитель Белого дома.

Он отметил, что в документе прописаны реформы на сроки трех, шести и 18 месяцев. Речь идет о наблюдательных советах государственных предприятий, антикоррупционных ведомствах, судебной системе, а также оборонных предприятиях.

Список реформ от США

Напомним, 25 сентября СМИ сообщали, что заместитель советника Белого дома по нацбезопасности по международной экономике Майк Пайл отправил Украине письмо с перечнем реформ, которые она должна провести для продолжения получения помощи.

Реформы касались функционирования антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти, а также наблюдательных советов государственных предприятий.

При этом ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина хочет обсудить с союзниками формирование единой карты реформ для получения финансовой помощи.

Вчера посольство США в Украине подтвердило, что действительно Вашингтон передал Украине перечень приоритетных реформ для скорейшей интеграции в Европу.

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