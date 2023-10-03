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Украина запускает работу над единым планом реформ до 2027 года

Вторник 03 октября 2023 13:51
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Украина запускает работу над единым планом реформ до 2027 года Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина начинает работу над единым планом реформ до 2027 года. Они охватят все сферы, которые влияют на госинституции, экономику и взаимодействие с обществом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Сегодня мы запускаем работу над единым планом реформ до 2027 года. В одну дорожную карту изменений объединим инициативы партнеров и другие предложения. План охватит все сферы, влияющие на государственные институции, экономику и взаимодействие с гражданским обществом", - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что Украина получила ряд документов с предложениями реформ - от семи рекомендаций Евросоюза до перечня структурных маяков МВФ.

Кроме того, по словам премьера, по инициативе президента Владимира Зеленского был разработан Концепт усиления устойчивости демократии. Документ уже был передан партнерам.

Теперь Украина начинает работу над созданием единого документа.

"Этот План реформ станет частью будущей Украинской доктрины, основы которой очертил глава государства во время своего выступления в парламенте Украины. Реформы будут являться фундаментом нашей победы и залогом успешного восстановления и роста", - добавил Шмыгаль.

Рекомендации от ЕС

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а недавно Шмыгаль заявил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Список реформ для Украины от США

Ранее Шмыгаль сообщал, что Украина хочет обсудить с союзниками формирование единой карты реформ для получения финансовой помощи.

Позже стало известно, что США передали украинской стороне перечень приоритетных реформ для скорейшей интеграции в Европу. Они касались функционирования антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти, а также наблюдательных советов государственных предприятий.

Впрочем, в Белом доме подчеркнули, что список не является условием для дальнейшей военной помощи стране.

Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского".

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