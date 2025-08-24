RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Основную угрозу возле Доброполья удалось потушить, но ситуация простой не стала, - Трегубов

Фото: угроза возле Доброполья локализована, фронт сложный (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Ключевые позиции противника возле Доброполья уже окружены, однако боевая ситуация на всей линии фронта остается сложной.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Трегубова, "основные куски этой клешни уже оккупированы и окружены, сейчас они фактически уже добиваются".

В то же время отрезок южнее имеет определенное закрепление, но не столь значительное, как сообщают российские источники.

"По состоянию на сейчас основную угрозу удалось потушить, но ситуация простой не стала", - отметил представитель ОСУВ "Днепр".

Он добавил, что по всей линии соприкосновения ситуация остается сложной, поскольку российские войска готовились к летней кампании, что затрудняет оборонительные действия украинских сил.

Бои возле Доброполья

В начале августа аналитический проект DeepState сообщал о прорыве российских войск в районе Доброполья. По данным экспертов, противник приближался к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.

В оперативно-стратегической группировке "Днепр" подтвердили, что враг действовал малыми группами, пытался обходить первую линию обороны и использовать численное преимущество. Однако в последние дни украинские войска восстановили ряд ранее утраченных позиций.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в период с 4 по 16 августа в Донецкой области было зачищено несколько населенных пунктов, среди которых Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отмечал, что враг пытался развить успех возле Доброполья, используя сложный рельеф и разрывы в линии фронта.

Больше деталей о событиях под Добропольем читайте в материале РБК-Украина "Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия".

Война в УкраинеРоссийская ФедерацияДоброполье