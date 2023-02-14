Резников на полях "Рамштайна" встретился с министрами обороны США и Нидерландов

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры со своими коллегами из США и Нидерландов - Ллойдом Остином и Кайсой Оллонгрен. Встречи прошли на полях заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.

Резников по прибытии в Брюссель провел двустороннюю встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.

"Поблагодарил за лидерство, которое позволило объединить 50 стран-участниц Контактной группы в формате "Рамштайн" и привлечь беспрецедентную помощь всего свободного мира. Надеемся на продуктивную работу с партнерами для последовательного увеличения возможностей сил обороны Украины", - заявил Резников.

Он отметил, что цель Украины неизменна - освобождение всех наших территорий в международно признанных границах, гарантии суверенитета и территориальной целостности страны.

Также в Брюсселе состоялась встреча украинского министра с главой Минобороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. В ходе разговора Резников поблагодарил ее лично и весь народ Нидерландов за поддержку, которую страна предоставляет Украине.

"Общая стоимость военной помощи, предоставленной Нидерландами Украине, составляет около 1 млрд евро. Спасибо за то, что вы делаете и за то, что еще будет сделано для усиления наших оборонных способностей", - отметил украинский министр.