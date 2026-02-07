Основная цель - энергетика: РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов и 40 ракетами

"Всюду, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы на местах российских ударов. Более 400 дронов и около 40 ракет различных типов было в этой атаке. Основная цель - энергосеть, генерация и распределительные подстанции. Есть повреждения в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях", - сообщил Зеленский.

Он рассказал, что в Ровно в результате российской атаки повреждена многоэтажка. В Ладыжине Винницкой области дронами ударили по админкорпусу обычного аграрного колледжа.

Были также удары в Киевской и Харьковской областях. В некоторых регионах продолжают работать силы ПВО.

Президент отметил, что каждый день Россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары.

"Важно, чтобы на это реагировали все, кто поддерживает трехсторонние переговоры. Москву надо лишить возможности давить на Украину холодом. Для этого нужны ракеты к Patriot, NASAMS и другим системам. Каждая партия помогает нам пройти эту зиму", - подчеркнул Зеленский.