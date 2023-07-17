Основная позиция США по войне в Украине - помощь без отправки солдат, - Салливан

Он напомнил, что еще в начале полномасштабной войны президент США Джо Байден обозначил американскую позицию - его страна будет предпринимать смелые меры, чтобы помочь Украине защитить суверенитет, обеспечивать единство Запада и не допустит начала Третьей мировой войны с Россией.

По его словам, США соблюдали эти три главных принципа. И по мере развития конфликта помощь, которую предоставляли Украине, также развивалась вместе с ним. А Вашингтон попутно узнавал, что можно передавать, а что нет.

"Я не могу сказать, что на уме у Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) Все, что я могу сказать, это то, что основная позиция США сводится к одному четкому пункту - мы собираемся поддерживать Украину без того, чтобы американские сапоги и солдаты сражались бы с российскими. И это останется константой", - добавил Салливан.

Возможность ввода войск НАТО в Украину

Напомним, еще в июне бывший глава НАТО Андерс Расмуссен отмечал, что некоторые страны Альянса могут захотеть ввести войска на территорию Украины, если им не понравится решение саммита в Вильнюсе.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что до завершения полномасштабной войны иностранные государства не будут вводить свои войска в нашу страну.

Он также уточнял, что Украина никогда не просила Североатлантический альянс о переброске войск.