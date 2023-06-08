ua ru
Чт, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба оценил вероятность ввода войск НАТО на территорию Украины

Новина українською →
Четверг 08 июня 2023 11:40
Кулеба оценил вероятность ввода войск НАТО на территорию Украины Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Страны Североатлантического союза не будут вводить войска на территорию Украины до завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим", - заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что после того, как Украина станет членом Альянса, украинские бригады будут размещены в других странах НАТО для их обороны.

НАТО может ввести войска в Украину?

По словам бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Расмуссена, если Альянс не сможет предоставить Украине четкие возможности движения в Североатлантический союз, то некоторые страны могут "принять меры в индивидуальном порядке".

Саммит в Вильнюсе

С 11 по 12 июля в Вильнюсе, столице Литвы, состоится саммит НАТО. Как отметил министр Кулеба, Украина будет ожидать четкого "графика вступления" страны в Альянс.

Президент Владимир Зеленский заявил, что наша страна готова вступить в НАТО, в связи с чем он ждет, когда Североатлантический союз будет готов принять Украину. Несмотря на все страны-члены Североатлантического союза, высказывают разные мнения касаемо членства нашей страны на фоне войны с Россией. К примеру, Германия считает, что "политика открытых дверей остается в силе", однако Берлин не готов говорить о членстве Украины сегодня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Война в Украине
NEWS
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
DAILY
Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен