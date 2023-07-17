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Основна позиція США щодо війни в Україні - допомога без відправки солдатів, - Салліван

Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США дотримуються своєї позиції щодо війни Росії проти України, яка полягає у наданні допомоги без відправки своїх солдатів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю NBC News заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він нагадав, що ще на початку повномасштабної війни президент США Джо Байден окреслив американську позицію - його країна вживатиме сміливих заходів, щоб допомогти Україні захистити суверенітет, забезпечувати єдність Заходу і не допустить початку Третьої світової війни з Росією.

За його словами, США дотримувалися цих трьох головних принципів. І з розвитком конфлікту допомога, яку надавали Україні, також розвивалася разом з ним. А Вашингтон попутно дізнавався, що можна передавати, а що ні.

"Я не можу сказати, що на думці у Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) Все, що я можу сказати, це те, що основна позиція США зводиться до одного чіткого пункту - ми збираємося підтримувати Україну без того, щоб американські чоботи і солдати билися б з російськими. І це залишиться константою", - додав Салліван.

Можливість введення військ НАТО в Україну

Нагадаємо, ще в червні колишній глава НАТО Андерс Расмуссен зазначав, що деякі країни Альянсу можуть захотіти ввести війська на територію України, якщо їм не сподобається рішення саміту у Вільнюсі.

Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що до завершення повномасштабної війни іноземні держави не будуть вводити свої війська в нашу країну.

Він також уточнював, що Україна ніколи не просила Північноатлантичного альянсу про перекидання військ.

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