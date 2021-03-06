Історичний твіт. Засновник Twitter виставив на аукціон першу публікацію в соцмережі

Засновник Twitter Джек Дорсі виставив на аукціон першу публікацію в історії соціальної мережі. Це його твіт, який був зроблений 21 березня 2006 року.

Про це свідчить інформація на сайті онлайн-аукціону Valuables .

"Просто налаштовую свій Twitter", - йдеться в його першій публікації.

У п'ятницю засновник Twitter надав всім охочим поборотися за право стати повноправним володарем цього запису. Твіт був виставлений на продаж у вигляді віртуального активу.

Основна боротьба за право купити перший твіт Дорсі йде між гендиректором компанії Bridge Oracle Хаканом Еставі та китайським бізнесменом, засновником криптовалюта Tron Джастіном Саном.

Засновник криптовалюта Tron до ранку суботи підвищив ставку до 2 млн доларів.