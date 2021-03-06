ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Історичний твіт. Засновник Twitter виставив на аукціон першу публікацію в соцмережі

Новость на русском → Нью-Йорк, Субота 06 березня 2021 19:21
Історичний твіт. Засновник Twitter виставив на аукціон першу публікацію в соцмережі Фото: іконки Twitter (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Засновник Twitter Джек Дорсі виставив на аукціон першу публікацію в історії соціальної мережі. Це його твіт, який був зроблений 21 березня 2006 року.

Про це свідчить інформація на сайті онлайн-аукціону Valuables.

"Просто налаштовую свій Twitter", - йдеться в його першій публікації.

Історичний твіт. Засновник Twitter виставив на аукціон першу публікацію в соцмережі

У п'ятницю засновник Twitter надав всім охочим поборотися за право стати повноправним володарем цього запису. Твіт був виставлений на продаж у вигляді віртуального активу.

Основна боротьба за право купити перший твіт Дорсі йде між гендиректором компанії Bridge Oracle Хаканом Еставі та китайським бізнесменом, засновником криптовалюта Tron Джастіном Саном.

Засновник криптовалюта Tron до ранку суботи підвищив ставку до 2 млн доларів.

Нагадаємо, нещодавно Twitter вирішив запустити власний аналог Clubhouse. Однак ця соцмережа працюватиме на Android.

Крім того, Twitter вирішив позначати дописи з неправдивою інформацією про вакцини від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Телеком & IT Twitter аукцион
NEWS
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"