Засновник Nexta повідомив про погрози після затримання Протасевича
Засновник Nexta Степан Путило повідомив, що редакція отримала "безліч загроз". Це сталося що після затримання в Мінську колишнього головного редактора Telegram-каналу Романа Протасевича.
Про це він сказав РБК.
За словами Путило, редакція отримувала такі погрози і в серпні 2020 року, коли в Білорусі почалися акції протесту після президентських виборів.
"Безліч загроз про те, що ми наступні, що бійтеся, що вас, може, в Білорусію не будуть відвозити, а відразу на місці прикінчать, пристрелять, що офіс підірвуть і так далі", - сказав він.
Путило додав, що редакція каналу "докладає всіх можливих зусиль, щоб мінімізувати ризики".
"У нас є поліція під офісом, у нас є екстрені номери, і про все підозріле ми відразу повідомляємо в поліцію Польщі. Тому ми відчуваємо себе, в принципі, в безпеці і продовжуємо нашу справу, справу всього нашого життя", - сказав він.
Нагадавши, Протасевича затримали вчора в Мінську. Для того, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta, Білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Греції в Литву. У Білорусі засновника nexta звинувачують у тероризмі. Йому загрожує до 15 років за ґратами.