Підстав для дефолту в Україні немає, - експерт

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Ескперт нагадав, що у 2015 році, коли Україна провела реструктуризацію боргів, було, як мінімум, три серйозні підстави для цього

Нині немає жодних підстав для оголошення Україною дефолту. Про це в коментарі журналістам заявив керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій, передає РБК-Україна.

"Підстав для дефолту немає. На додаток, якщо Україна оголосить дефолт, то нас просто не зрозуміють", - сказав Паращій.

Експерт також нагадав, що у 2015 році, коли Україна провела реструктуризацію боргів, було, як мінімум, три серйозні підстави для цього, зокрема: дуже погана ситуація в економіці, пов’язана в основному з російською агресією; фактично вимиті золотовалютні резерви; високий рівень державного боргу стосовно ВВП.

Окрім того, наголошує експерт, світ співчував Україні через російську агресію і готовий був дещо розділити наші проблеми та зробити внесок у війну з Росією. Нині ж ситуація інша і жодних з перелічених причин немає.

"Зараз у нас нічого з цього немає. У нас державний борг до ВВП 50%, не 70%, як було тоді. У нас золотовалютні резерви на дуже хороших рівнях. Так, звісно, у нас, як і у всьому світі, є криза виробництва, падіння ВВП. Але це не є підставою для не те що дефолту, а просто розмов про реструктуризацію боргу. Друге. Зараз ніхто не зрозуміє, тобто, у нас немає цього питання російської агресії, тому що питання зараз вирішується політичними шляхами. І третє. У нас немає розуміння Міжнародного валютного фонду, що нам дійсно потрібно щось реструктуризовувати. Більш того, Міжнародний валютний фонд нам хоче допомогти розв'язувати економічні питання, які є. Якщо ми зараз оголосимо дефолт, то це нам взагалі нічого не дасть", - додав Паращій.

Нагадаємо, 27 березня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про значний прогрес в переговорах про нову програму розширеного фінансування (EFF) для України.

Вона також зазначила, що раніше обумовлене фінансування на суму $ 5,5 млрд може бути збільшене за умови ухвалення Україною законодавства щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Раніше РБК-Україна писало, що заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що МВФ очікує від України прийняття закону "про банки". Зазначимо, що це закон повинен зробити неможливим повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

Зазначимо, Національний банк України домовляється з МВФ про дві програми підтримки. Зараз активізовано перемовини з МВФ щодо нової програми розширеного фінансування, а результати будуть найближчими тижнями.