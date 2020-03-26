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У НБУ не бачать причин для розмов про дефолт

Новини » Фінансова криза 2020     26.03.2020 - 17:58
У НБУ не бачать причин для розмов про дефолт
Фото: Олег Чурій (прес-служба НБУ)

Україна має всі можливості для того, щоб виконувати необхідні платежі

У Національного банку не бачать причин для розмов про дефолт чи припинення виконання зобов’язань України за зовнішнім боргом. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Чурій, Національний банк має високий запас міцності, а на сьогоднішній день міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд доларів.

"Є всі можливості виконувати необхідні платежі", - сказав він

За його словами, економіка значно краще підготовлена до викликів, ніж будь-коли в минулі роки. За його словами, банківська система, яка раніше ставала каталізатором кризових явищ, сьогодні очищена і добре капіталізована, тож не може зробити неприємних "сюрпризів" економіці.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк не розглядає варіант відмови України від виплати за зобов'язаннями. "Ми не бачимо підстав для розвитку таких подій і не розглядаємо сьогодні взагалі варіант дефолту для України", - сказав він.

Зазначимо, уряд України не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що "Україна до потенційної кризи підходить більш підготовлена, аніж у 2008 році. У нас і значні резерви, і висока ліквідність банків, і усі макроекономічні параметри значно в кращому стані".

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