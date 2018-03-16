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Интервью

Из-за непогоды в Украине возможны нарушения в работе объектов инфраструктуры

НовостиПроисшествия    16.03.2018 - 11:01
Фото: снегоуборочная техника (Александр Прилепа/УНИАН)
Фото: снегоуборочная техника (Александр Прилепа/УНИАН)

"Укравтодор" советует по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния

Из-за ухудшения погодных условий 17-19 марта в Украине возможны нарушения в работе объектов инфраструктуры, в частности в движении транспорта. Об этом сообщает пресс-служба государственного агентства "Укравтодор".

"В результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине 17-19 марта 2018 года ожидаются сложные погодные условия, которые могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), в большинстве центральных и восточных областей 3 (красный), также усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", - говорится в сообщении

"Укравтодор" советует по возможности пользоваться железнодорожным транспортом и воздержаться от поездок на дальние расстояния.

17 марта

  • в Украине ожидаются порывы ветра 15-22 м/с, в северной половине страны на дорогах гололедица;
  • в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см);
  • в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см)

18 марта

  • в Украине порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах, кроме юга, гололедица;
  • во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях сильные снегопады, метели (прирост снежного покрова 20-25 см);
  • в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях дождь с переходом в снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь.

19 марта

  • в юго-восточной части страны порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах Украины гололедица;
  • снижение ночной температуры до от -10 до -16, в южной части от -4 до -10;
  • в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см);
  • в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед (прирост снежного покрова 10-15 см).

Водителей призывают быть внимательными.

Напомним, в горах Закарпатской области сегодня, 16 марта, сохраняется значительная снеголавинная опасность.

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Теги: Гидрометцентр, Штормовое предупреждение, синоптики
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