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Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в горах Закарпатської області

НовиниНадзвичайні події    16.03.2018 - 09:15
Фото: попередження про лавину (unsplash.com/Nicolas Cool)
Фото: попередження про лавину (unsplash.com/Nicolas Cool)

Йдеться про третій рівень небезпеки

У горах Закарпатської області сьогодні, 16 березня, зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними УкрГідрометцентру, 16  березня у високогір'ї Закарпатської області зберігається  значна  сніголавинна  небезпека  (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.

Сніговий покрив на більшості крутих схилів закріплений помірно або слабо. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.

Можливе сходження окремих природних середніх та великих лавин. Частково несприятливі умови.

Фото: попередження про лавину (meteo.gov.ua)

При цьому у горах Львівської та Івано-Франківської областей помірний рівень сніголавинної небезпеки.

Нагадаємо, 13 березня в Івано-Франківській області зі східного схилу гори Брецкул зійшла лавина.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Карпаты, лавина, синоптики
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