Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в горах Закарпатської області

Йдеться про третій рівень небезпеки
У горах Закарпатської області сьогодні, 16 березня, зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"За даними УкрГідрометцентру, 16 березня у високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.
Сніговий покрив на більшості крутих схилів закріплений помірно або слабо. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.
Можливе сходження окремих природних середніх та великих лавин. Частково несприятливі умови.
Фото: попередження про лавину (meteo.gov.ua)
При цьому у горах Львівської та Івано-Франківської областей помірний рівень сніголавинної небезпеки.
Нагадаємо, 13 березня в Івано-Франківській області зі східного схилу гори Брецкул зійшла лавина.