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Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -7

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -7
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві очікується сніг, вдень від -4 до -6

Погода на сьогодні: 23 січня 2019 року на території України очікується сніг, температура повітря вдень опуститься до -7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікуються снігопади, температура повітря вдень від -5 до +1, вночі від -4 до -10. На півночі України вдень від -4 до -7, а вночі від -8 до -13. В центрі вдень від -4 до +1, вночі від -8 до -11.

У східних областях місцями дощі з мокрим снігом, температура вдень від -3 до -7, а вночі від -10 до -15. На півдні України вдень від 0 до +6, вночі від -4 до -8. У Криму дощі, вдень від +7 до +9, вночі від -1 до -3.

Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -7Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -7

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 23 січня хмарно, очікується сильний снігопад, вдень від -4 до -6, вночі від -8 до -10, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -7Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -7

Фото: погода в Києві та області

В Україні оголошено штормове попередження
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