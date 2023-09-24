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Второй раз за день. В оккупированном Токмаке раздаются взрывы

Токмак, Воскресенье 24 сентября 2023 17:56
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Второй раз за день. В оккупированном Токмаке раздаются взрывы Фото: в Токмаке раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В оккупированном Токмаке Запорожской области второй раз за день раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По словам мэра Мелитополя, жители Токмака снова слышат громкие взрывы.

"Оккупантам стоит воспринимать это как намек: пора упаковывать вещи пакетироваться и ехать в Россию", - добавил Федоров.

Напомним, что сегодня, 24 сентября, в городе раздались мощные взрывы. Более того, а данными местных жителей, в результате работы российской ПВО якобы травмированы гражданские.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. В настоящее время россияне ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области.

При этом украинские военные этим летом ужесточили наступательные действия в Запорожской области. Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового в Запорожской области. По его мнению, контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, когда будет уволен Токмак.

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