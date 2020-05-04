Ослабление карантина в Италии: число жертв COVID-19 превысило 29 тысяч

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Количество умерших от коронавируса в Италии за последние сутки составило 195 человек

Несмотря на ослабление карантина в Италии число жертв от коронавируса COVID-19 превысило 29 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Италии.

Сообщается, что количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания составило 195 человек.

"С начала эпидемии умерли 29 079 человек, а выздоровели за все время 82 879 человек, на интенсивной терапии находятся 1 479 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, c сегодняшнего дня в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина. В связи с этим возобновляется работа производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Впрочем, при условии соблюдения протоколов безопасности на рабочем месте. Вместе с тем, будет разрешено передвигаться по своих регионах для посещения родственников, но массовые семейные собрания запрещены.

В Италии бары и рестораны снова откроются для обслуживания на вынос, но еду нужно употреблять в доме или в офисе.

РБК-Украина писало, что с 4 мая карантин в Италии начнут постепенно ослаблять. По словам премьер-министра Джузеппе Конте, учебный процесс в школах не будут возобновлять до сентября, чтобы не рисковать "здоровьем детей".