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Ослаблення карантину в Україні є ризикованим кроком, - МОЗ

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 14:26
Ослаблення карантину в Україні є ризикованим кроком, - МОЗ
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Не виключена можливість зміни умов карантину в разі різкого зростання заражених на COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ослаблення карантину в Україні є ризикованим кроком. Про це він сказав на брифінгу у понеділок, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, не виключена можливість зміни умов карантину в разі різкого зростання заражених COVID-19.

"Ще раз хочу підкреслити, що ми йдемо на досить ризикований вихід з карантину, розуміючи економічну ситуацію в країні. Потрібно буде дуже чітко дотримуватися правил. У разі загрози ми терміново будемо вносити зміни за умовами карантину, якщо побачимо різке зростання хворих на коронавірус", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні продовжили карантин до 22 травня. Рішення прийнято з можливістю доопрацювання протягом двох днів. При цьому передбачається пом'якшення карантинних обмежень, які заплановані на 11 травня.

Відзначимо, до цього Степанов заявляв, що на цей момент ситуація в країні дозволяє почати пом'якшення карантину з 11 травня.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що подальші рішення щодо продовження або зняття карантину будуть прийматися виходячи з ситуації з пандемією коронавірусу у світі.

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