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Ослабление карантина в Украине является рискованным шагом, - Минздрав

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 14:26
Ослабление карантина в Украине является рискованным шагом, - Минздрав
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Не исключена возможность изменения условий карантина в случае резкого роста зараженных COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов завил, что ослабление карантина в Украине является рискованным шагом. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, не исключена возможность изменения условий карантина в случае резкого роста зараженных COVID-19.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что мы идем на достаточно рискованный выход из карантина, понимая экономическую ситуацию в стране. Нужно будет очень четко придерживаться правил. В случае угрозы мы срочно будем вносить изменения по условиям карантина, если увидим резкий рост больных на коронавирус", - заявил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине продлили карантин до 22 мая. Решение принято с возможностью доработки на протяжении двух дней. При этом предусматривается смягчение карантинных ограничений, которые запланированы на 11 мая.

Отметим, до этого Степанов заявлял, что на данный момент ситуация в стране позволяет начать смягчение карантина с 11 мая.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что дальнейшие решения относительно продления или снятия карантина будут приниматься исходя из ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями Украина проходит по мягкому сценарию первую волну коронавируса, - Шмыгаль
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